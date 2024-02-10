Матч сборных Аргентины и Нигерии отменили из-за Месси

В Китае отменили матч между сборными Аргентины и Нигерии из-за Лионеля Месси

В Китае отменили товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии, который должен был состояться в марте 2024-го. Об этом сообщает Спортивный комитет Ханчжоу в WeChat.

«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», — сказано в заявлении. Под «известными причинами» организаторы подразумевают ситуацию с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

4 февраля Месси подвергся критике за то, что не вышел на поле в товарищеском матче между «Интер Майами» и сборной Hong Kong XI. Представители Гонконга заявили, что правительство, как и болельщики, разочаровано произошедшим.

Позднее Месси извинился перед фанатами и объяснил, что пропустил матч из-за травмы. «Тот, кто со мной знаком, знает, что я всегда хочу играть. Это то, что я всегда хочу делать в любом матче», — подчеркнул он. Организаторы встречи, в свою очередь, пообещали болельщикам возместить половину стоимости билета.