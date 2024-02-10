В Ростовской области из-за мокрого снега люди остались без электричества

В Ростовской области из-за непогоды произошли массовые отключения электричества

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о массовом отключении электричества из-за непогоды. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Глава Ростовской области объяснил, что причиной того, что люди остались без света, стало налипание мокрого снега на провода электропередачи. «Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов», — рассказал он.

Голубев добавил, что все энергетики Ростовской области переведены на особый режим работы. По его словам, над восстановлением энергоснабжения трудятся более 90 бригад.

Ранее Голубев предупредил, что над Ростовской областью могут быть слышны громкие звуки. По его словам, речь идет о звуках взрывов, которые связаны с работой военных. Громкие звуки можно будет услышать в районе Таганрогского залива.