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16:29, 12 февраля 2024Силовые структуры

Обвинение запросило срок для ранившего из пневматики подростка россиянина

Прокурор потребовал приговорить к трем годам стрелявшего в студентов россиянина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Омске гособвинение запросило срок для россиянина, ранившего из пневматики подростка. Об этом в понедельник, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, прокурор предложил приговорить к трем годам колонии 25-летнего мужчину, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. По данным следствия, 14 мая 2023 года злоумышленник, недовольный шумом на улице, взял пневматическую винтовку и выстрелил в толпу студентов. Пуля попала в лицо 17-летнего молодого человека и повредила ему нос.

9 февраля сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы по маршрутке в Смоленске.

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      Владимир Седов
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