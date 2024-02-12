Обвинение запросило срок для ранившего из пневматики подростка россиянина

Прокурор потребовал приговорить к трем годам стрелявшего в студентов россиянина

В Омске гособвинение запросило срок для россиянина, ранившего из пневматики подростка. Об этом в понедельник, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, прокурор предложил приговорить к трем годам колонии 25-летнего мужчину, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. По данным следствия, 14 мая 2023 года злоумышленник, недовольный шумом на улице, взял пневматическую винтовку и выстрелил в толпу студентов. Пуля попала в лицо 17-летнего молодого человека и повредила ему нос.

9 февраля сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы по маршрутке в Смоленске.