В Армении сообщили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана

МО Армении: двое военных погибли из-за обстрела ВС Азербайджана, есть раненые

Министерство обороны Армении cообщило о гибели двух военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана сделали выстрелы в направлении Неркин Ханда, Сюникская область. По предварительной информации, с армянской стороны погибли двое военных, также есть раненые.