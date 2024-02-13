Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 13 февраля 2024Бывший СССР

В Армении сообщили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана

МО Армении: двое военных погибли из-за обстрела ВС Азербайджана, есть раненые

Фото: Global Look Press

Министерство обороны Армении cообщило о гибели двух военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана сделали выстрелы в направлении Неркин Ханда, Сюникская область. По предварительной информации, с армянской стороны погибли двое военных, также есть раненые.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает наибольшие опасения». На Украине заявили, что новый главком ВСУ пойдет на рискованные операции ради Зеленского

      В России не нашли возможности купить двигатели для судов за рубежом

      В Армении сообщили о гибели военных после обстрела со стороны Азербайджана

      Арестованных по делу Merlion сотрудников ФСБ проверят по делу о вымогательстве

      В Запорожье заявили о ликвидации элитного офицера ВСУ

      Володин отреагировал на идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

      В России захотели разрешить парковку на платных стоянках одной категории граждан

      Загадочное появление в смартфоне парня одного фото озадачило пользователей сети

      Учительница получила три года тюрьмы за секс с подростком

      Россияне бросились скупать мебель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше