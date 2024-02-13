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13:31, 13 февраля 2024Россия

В СПЧ отреагировали на поездку Киркорова в ДНР фразой «спасибо, что был одетым»

Член СПЧ Ахмедова поблагодарила Киркорова за наличие одежды в поездке в ДНР

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский артист Филипп Киркоров заслуживает отдельной благодарности за наличие одежды во время поездки по Донецкой народной республике (ДНР). Такой фразой на выступление шоумена в Telegram-канале отреагировала член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

По словам Ахмедовой, она ценит поступок артиста, так как он выбрал не относительно спокойную Луганскую народную республику, а Горловку в ДНР, которая по-прежнему подвергается обстрелам.

«В камнях, которые дальше полетят в Киркорова, моего не будет. Я ценю этот поступок. Творчество его мне, по-прежнему, не близко (...). И отдельное спасибо, что был одетым», — написала в блоге Ахмедова.

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Ранее Киркоров выступил перед сотрудниками и пациентами горбольницы Горловки. Появилось видео, на котором он в кожаной куртке и шапке исполняет одни из самых известных своих песен — «Снег» и «Жестокая любовь». На другом опубликованном видео он поблагодарил военных в больнице за «ощущение тыла» и пообещал, что «никуда не уедет».

Поездку в ДНР Киркоров совершил после общественного осуждения, которое было вызвано его участием в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

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      Марк Леонов
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