В России усомнились в обоснованности приговора осужденному в Нидерландах Промесу

Свищев усомнился в обоснованности приговора осужденному в Нидерландах Промесу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на приговор футболисту «Спартака» Квинси Промесу, которого суд в Нидерландах приговорил к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Его слова приводит «РБ Спорт».

Политик усомнился в обоснованности приговора. «Сейчас, когда на Западе судят прежде всего по политическим мотивам, из-за того, что паспорт не того цвета, позиция или вера не та, нужно относиться ко всему этому внимательнее», — заявил Свищев.

Ранее сообщалось, что голландец не будет экстрадирован на родину. Это связано с отсутствием у России договора об экстрадиции с Нидерландами.

Ранее суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. В данный момент футболист находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.