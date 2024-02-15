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12:11, 15 февраля 2024Среда обитания

Белорусских оппозиционеров оставили без жилья

Квартиры белорусских оппозиционеров без согласия хозяев выставили на аукцион
Валерий Цепкало

Валерий Цепкало. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Недвижимость белорусских оппозиционеров стали выставлять на торги без согласия хозяев. Об этом пишет «Независимая газета».

Так, на аукционе оказалась квартира бывшего кандидата на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало. Собственника об этом не оповестили, отмечает супруга политика. По ее словам, жилплощадь в Минске принадлежит также ей и двум несовершеннолетним детям. Оставлять их без единственного жилья нельзя по закону. Женщина обратилась в Следком и Генпрокуратуру для разъяснений. Вдобавок жена Цепкало требует провести расследование «на предмет разгрома квартиры, а также кражи личного имущества». Возможных покупателей она предупредила, что обязательно вернется с детьми домой и потребует с новых жильцов оплатить аренду за весь период проживания.

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Семья Цепкало покинула Белоруссию. На родине бывшего соперника Лукашенко внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности. В апреле суд заочно приговорил его к 17 годам заключения по делу о коррупции.

В июле в счет долга с молотка пустили квартиру экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Она также эмигрировала. На имущество сподвижника Тихановской, Павла Латушко — земельный участок, дом и банковские счета — наложили арест. Бывший белорусский министр уехал за границу. Его и Тихановскую внесли в список террористов, а также обвинили в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и других действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны. Заочно ее приговорили к 15 годам заключения, Латушко — к 18 годам.

На аукционе распродается и имущество Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах в 2020 году. На торги выставлялись автомобиль бывшего банкира, часы и оптический прицел. В 2021 году Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы, признав его виновным во взяточничестве.

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      Виктория Клабукова
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