Глава IIHF ответил на письмо молодежной сборной России

Глава IIHF Тардиф призвал Россию соблюдать правила для возвращения на турниры

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ответил на письмо молодежной сборной России по поводу отстранения от соревнований. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тардиф призвал Россию соблюдать правила для возвращения на турниры и напомнил, что по ряду случаев между IIHF и российской стороной идут дисциплинарные расследования.

«Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили IIHF и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой IIHF?» — заявил глава организации.

Ранее игроки молодежной сборной России обратились к IIHF за разъяснением причин, по которым команда пропустила уже три чемпионата мира. «Мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы», — отметили они в письме.

13 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025.