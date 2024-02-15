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14:45, 15 февраля 2024Россия

В Госдуме назвали ракетный удар ВСУ по Белгороду предсмертной агонией Киева

Депутат Госдумы Хинштейн назвал удар ВСУ по Белгороду террористическим актом

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду является террористическим актом устрашения. Об заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Парламентарий назвал обстрел «трусливой предсмертной агонией киевского режима», который даже с военной поддержкой союзников не достигает успехов на поле боя. Он подчеркнул, что жертвами атаки стали мирные жители, в том числе дети. «Ведь они не могут дать сдачи. Но я уверен — возмездие близко», — написал Хинштейн.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» предположила, что целью ракетных ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре Белгорода стала попытка запугать российское население. По ее словам, Украина хочет, чтобы «мирные граждане начали возмущаться».

Днем 15 февраля ВСУ нанесли по Белгороду удар с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Как заявили в Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.

Согласно официальным данным, которые привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле пострадали 18 человек, еще пятерых спасти не смогли. По неподтвержденной информации, жертвами обстрела стали девять мирных жителей, 20 пострадали.

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      Сергей Истомин
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