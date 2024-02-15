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21:06, 15 февраля 2024Россия

Власти Белгорода задумали укрепить фасады ТЦ и магазинов

Гладков: решается вопрос об укреплении ТЦ со стеклянными фасадами в Белгороде
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Белгорода задумали укрепить местные ТЦ и магазины со стеклянными фасадами. О решении соответствующего вопроса рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, проведенного на личной странице во «ВКонтакте».

В ходе беседы с населением Гладков ответил на предложение местной жительницы Светланы. Она отметила, что витрины многих магазинов стеклянные, из-за чего при обстрелах работники и покупатели не имеют защиты. Чтобы исправить ситуацию, женщина рекомендовала закрыть остекление, например, мешками с песком.

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Губернатор согласился с белгородкой на счет необходимости укрепить фасады зданий. «Работа проводится. Безусловно, она крайне сложна, потому что есть магазины в три-четыре этажа и в два этажа. И изложить их песком или железобетонными блоками невозможно. Частичное закрытие периметра, конечно, возможно, но даже технически это непросто, мы сейчас даже по остановкам видим, что это достаточно сложная история. Будем заниматься», — ответил он.

Он отметил, что обсудил этот момент с мэром города Валентином Демидовым и договорился о продолжении работ в ускоренном темпе.

Днем в четверг, 15 февраля, в российском регионе объявили ракетную опасность. В этот период над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов, выпущенных Украиной из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

В результате при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду лишись жизни семь человек, еще 18 пострадали.

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      Александра Д Борисова
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