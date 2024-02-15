ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами. Как Украина могла получить их?

ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами для РСЗО Vampire ER Grad 2000

Запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты, которые сбили над Белгородом, оказались сербскими.

Предполагается, что найденные обломки принадлежат сербской 122-миллиметровой ракете повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000), которая была запущена украинскими войсками из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. О происхождении говорит характерный цвет ракеты и ее стабилизаторов.

Данные ракеты ранее уже замечали на вооружении ВСУ. Отмечается, что они способны поражать цели на расстоянии до 40 километров.

Сербия допускала использование сербских боеприпасов на Украине

В 2023 году Сербию заподозрили в желании поставить оружие Киеву, об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона. В частности, в файле Сербия числилась среди стран с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя возможное использование произведенных в стране боеприпасов в украинском конфликте, допустил, что это происходит.

Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине Александр Вучич Президент Сербии

В то же время посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркивал, что сведения о планах Белграда оказывать военную помощь Киеву не соответствуют действительности. По его словам, появление подобных сообщений в СМИ является попыткой ухудшить отношения между государствами.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич также утверждал, что Белград, соблюдая внутренние и международные правовые акты, не экспортирует оружие и военную технику в какую-либо страну, если это может привести к возникновению или продолжению вооруженных конфликтов.

ВСУ обстреляли сербскими ракетами гражданские объекты Белгорода

15 февраля украинские военные обстреляли гражданские объекты в Белгороде, есть пострадавшие.

Фото: Reuters

В результате удара ВСУ в городе оказались повреждены торговый центр на улице Плеханова, дома в частном секторе и школа №42 на улице 60 лет Октября, также зафиксирован прилет по городскому стадиону. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в частных домовладениях и в нескольких квартирах многоэтажек выбиты стекла. Кроме того, повреждения получили автомобили, магазин и территория одного из промышленных предприятий.

Депутат Госдумы России Светлана Журова убеждена, что целью ракетных ударов ВСУ по мирному населению в Белгороде и обстрела гражданской инфраструктуры было запугивание российских граждан.