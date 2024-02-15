ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами. Как Украина могла получить их?
Запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты, которые сбили над Белгородом, оказались сербскими.
Предполагается, что найденные обломки принадлежат сербской 122-миллиметровой ракете повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000), которая была запущена украинскими войсками из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. О происхождении говорит характерный цвет ракеты и ее стабилизаторов.
Данные ракеты ранее уже замечали на вооружении ВСУ. Отмечается, что они способны поражать цели на расстоянии до 40 километров.
Сербия допускала использование сербских боеприпасов на Украине
В 2023 году Сербию заподозрили в желании поставить оружие Киеву, об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона. В частности, в файле Сербия числилась среди стран с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем.
Президент Сербии Александр Вучич, комментируя возможное использование произведенных в стране боеприпасов в украинском конфликте, допустил, что это происходит.
Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине
В то же время посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркивал, что сведения о планах Белграда оказывать военную помощь Киеву не соответствуют действительности. По его словам, появление подобных сообщений в СМИ является попыткой ухудшить отношения между государствами.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич также утверждал, что Белград, соблюдая внутренние и международные правовые акты, не экспортирует оружие и военную технику в какую-либо страну, если это может привести к возникновению или продолжению вооруженных конфликтов.
ВСУ обстреляли сербскими ракетами гражданские объекты Белгорода
15 февраля украинские военные обстреляли гражданские объекты в Белгороде, есть пострадавшие.
В результате удара ВСУ в городе оказались повреждены торговый центр на улице Плеханова, дома в частном секторе и школа №42 на улице 60 лет Октября, также зафиксирован прилет по городскому стадиону. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в частных домовладениях и в нескольких квартирах многоэтажек выбиты стекла. Кроме того, повреждения получили автомобили, магазин и территория одного из промышленных предприятий.
Депутат Госдумы России Светлана Журова убеждена, что целью ракетных ударов ВСУ по мирному населению в Белгороде и обстрела гражданской инфраструктуры было запугивание российских граждан.