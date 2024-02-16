В Госдуме призвали «Спартак» не бросать игрока в международном розыске

Депутат Свищев призвал «Спартак» не бросать объявленного в розыск Промеса

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал московский «Спартак» не бросать осужденного за наркотики в Нидерландах и объявленного в международный розыск футболиста Квинси Промеса. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Ситуация сложная. Это и психологическое давление, и определенные ограничения в его действиях. Поэтому, конечно, ему будет сложно. Но я уже давно говорю, что "Спартаку" нельзя бросать эту историю и надо ее решать. Нужно было общаться с прокуратурой и проводить судебные процедуры. Не знаю, как сейчас действовать, это сложный процесс», — заявил Свищев.

По словам депутата, объявление футболиста в международный розыск — это проблема и для самого игрока, и для клуба.

«Это их игрок, когда они его приглашали, они брали на себя ответственность. Я считаю, что для "Спартака" сложный процесс будет. Бросать сейчас его теперь точно нельзя», — заключил он.

Ранее стало известно, что осужденный в Нидерландах легионер московского «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. По словам пресс-секретаря прокуратуры Амстердама Франклина Ваттимены, нидерландские власти пытались доставить игрока на родину, однако это пока не привело к его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

