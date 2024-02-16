Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Елена Рыбакина
1:0
2-й сет
live
Анастасия Павлюченкова
Доха (ж)
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Салернитана
Италия - Серия А|25-й тур
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Ницца
Франция - Лига 1|22-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|25-й тур
Аризона Койотс
Завтра
05:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:41, 16 февраля 2024Спорт

В Госдуме призвали «Спартак» не бросать игрока в международном розыске

Депутат Свищев призвал «Спартак» не бросать объявленного в розыск Промеса

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал московский «Спартак» не бросать осужденного за наркотики в Нидерландах и объявленного в международный розыск футболиста Квинси Промеса. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Ситуация сложная. Это и психологическое давление, и определенные ограничения в его действиях. Поэтому, конечно, ему будет сложно. Но я уже давно говорю, что "Спартаку" нельзя бросать эту историю и надо ее решать. Нужно было общаться с прокуратурой и проводить судебные процедуры. Не знаю, как сейчас действовать, это сложный процесс», — заявил Свищев.

По словам депутата, объявление футболиста в международный розыск — это проблема и для самого игрока, и для клуба.

«Это их игрок, когда они его приглашали, они брали на себя ответственность. Я считаю, что для "Спартака" сложный процесс будет. Бросать сейчас его теперь точно нельзя», — заключил он.

Ранее стало известно, что осужденный в Нидерландах легионер московского «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. По словам пресс-секретаря прокуратуры Амстердама Франклина Ваттимены, нидерландские власти пытались доставить игрока на родину, однако это пока не привело к его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне Авдеевку назвали предвестником новых поражений Киева без помощи США

      Легенда «Спартака» прокомментировал приговор легионеру клуба Промесу

      В Британии анонсировали «крикливый поединок» Лаврова с Кэмероном

      Стало известно о неполадках американского Nova-C

      Россиянкам назвали модную одежду на весну и лето

      Устроившему перестрелку в центре Москвы мужчине избрали меру пресечения

      Путин заявил об успешной замене импортной продукции отечественной

      В Норвегии высмеяли заявление Вяльбе о зависти иностранцев к россиянам

      Губернатор Ростова-на-Дону связал громкие звуки в городе с действиями военных

      Пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше