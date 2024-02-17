В Нидерландах выразили сожаление из-за решения МОК по спортсменам из России

В Нидерландах осудили допуск спортсменов из РФ к ОИ-2024 под нейтральным флагом

Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Конни Хелдер выразила сожаление из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) по спортсменам из России. В своем ответе на парламентский запрос Хелдер осудила их допуск под нейтральным флагом к Олимпийским играм (ОИ-2024), которые пройдут в 2024 году в Париже. «Лента.ру» ознакомилась с текстом заявления нидерландского министра.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм-2024 не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

«Кабинет министров разделяет (...) мнение о том, что Россия использует спортивные турниры в политических целях и поэтому прилагает усилия для предотвращения участия российских и белорусских спортсменов под национальным флагом в международных спортивных турнирах», — говорится в сообщении Хелдер, опубликованном немецким парламентом.

Кабинет министров сожалеет о решении МОК. Наша позиция заключалась и остается такой, что Россия и Белоруссия должны быть отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях под любым флагом Конни Хелдер министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов

Решение МОК вызвало споры среди антидопинговых организаций. Так, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), комментируя это разрешение, потребовало введения новых биологических паспортов для российских спортсменов.

«Группа так называемых нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие в Олимпийских играх в Париже, исходя из того, что россияне бойкотируют наши условия», — сказал глава WADA Витольд Банька.

В Антидопинговом агентстве США назвали допуск россиян «пощечиной чистым спортсменам». По мнению американцев, россияне в течение предолимпийского цикла сдали гораздо меньше допинг-проб, чем конкуренты. Пока на Олимпиаду 2024 года квалифицировались шесть россиян, однако и они остаются под проверкой WADA.