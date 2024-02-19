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08:25, 19 февраля 2024Мир

В Германии расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2». Обнародованы секретные данные Минобороны

Bild: в ФРГ расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Генпрокуратура Германии начала проверку в связи с возможным раскрытием государственной тайны при планировании трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщило издание Bild.

В январе 2018 года Горное ведомство города Штральзунд опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода. На 556-й странице документа содержались сведения Минобороны ФРГ под грифом VS-NfD — «секретно, только для служебного пользования».

Генпрокуратура Германии указала, что это были, в частности, данные о районах действия подлодок НАТО.

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14 ноября 2023

Прокуратура доложила о расследовании в Минобороны Германии

Генпрокуратура ФРГ 11 декабря 2023 года проинфомировала Минобороны страны о начале проверки в отношении сотрудников Горного ведомства Штральзунда. Ответственным за обнародование секретных сведений грозит до пяти лет тюрьмы.

При планировании трубопровода регулятор письменно заверил, что данные, составляющие гостайну, ни в коем случае не будут опубликованы. В Минобороны Германии подчеркнули, что виновники инцидента нарушили «прямой абсолютный запрет на передачу информации», а опубликованные данные позволяют сделать выводы о возможностях проведения военных операций.

Эксперт Христианско-демократического союза по внутренним делам Филипп Амтор заявил, что инцидент представляет явную опасность для Германии и нуждается в тщательном расследовании.

Скандальное дело необходимо рассмотреть полностью, в том числе в части уголовного ответственности и государственной безопасности

Филипп Амторэксперт Христианско-демократического союза по внутренним делам
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15 марта 2022

Германия продолжит расследование диверсии на «Северных потоках»

В начале февраля стало известно, что прокуратура Германии продолжит расследование диверсии на газопроводах «Северный поток».

Прекращение шведского расследования не повлияет на судебное разбирательство в Германии, которое ведут Федеральный генеральный прокурор и Федеральное управление криминальной полиции

Генпрокуратура Германии

Федеральную полицию ФРГ особенно интересуют фрагменты труб, которые шведские военные извлекли со дна Балтийского моря после взрывов на трубопроводе.

Посол Германии в Москве Александр Граф Ламбсдорфф подчеркнул, что расследование по делу о диверсиях на «Северных потоках» в Германии ведет офис генерального прокурора при Верховном суде в Карлсруэ, оно является строго конфиденциальным. В связи с этим немецкие следователи отказываются делиться деталями и с российскими коллегами, и с Бундестагом.

В свою очередь, прокуратура Швеции заявила, что в ходе расследования диверсии на «Северных потоках» не смогла установить подозреваемых и поэтому закрыла дело. Отмечается, что следствие лишь установило тот факт, что граждане Швеции не были причастны к этой диверсии. Все материалы по этому делу Стокгольм передаст Германии, которая до сих пор продолжает расследование.

8 февраля в ведомстве объявили, что вскоре огласят решение по делу о подрыве газопроводов. Решение будет касаться лишь тех выводов, к которым пришла шведская сторона в ходе своего расследования.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа.

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      Марина Совина
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      В Германии расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2». Обнародованы секретные данные Минобороны

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