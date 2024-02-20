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19:31, 20 февраля 2024Наука и техника

Шойгу оценил масштабы применения дронов в СВО

Шойгу: в ходе спецоперации применяют сотни дронов в сутки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) применяют сотни беспилотников в сутки. Масштабы применения дронов оценил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Также министр отметил, что в сутки в России производят тысячи беспилотников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательные беспилотные летательные аппараты, применяемые Российской армией в зоне спецоперации, имеют возможность увидеть цели на расстоянии до 25 километров.

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В феврале генеральный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов рассказал, что российские беспилотники «Орлан-10» модернизировали в ходе специальной военной операции. Беспилотники получили доработанную систему управления.

В том же месяце стало известно, что ежегодно в России производят более тысячи дронов «Орлан-10».

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      Даниил Иринин
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