Шойгу оценил масштабы применения дронов в СВО

Шойгу: в ходе спецоперации применяют сотни дронов в сутки

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) применяют сотни беспилотников в сутки. Масштабы применения дронов оценил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Также министр отметил, что в сутки в России производят тысячи беспилотников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательные беспилотные летательные аппараты, применяемые Российской армией в зоне спецоперации, имеют возможность увидеть цели на расстоянии до 25 километров.

В феврале генеральный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов рассказал, что российские беспилотники «Орлан-10» модернизировали в ходе специальной военной операции. Беспилотники получили доработанную систему управления.

В том же месяце стало известно, что ежегодно в России производят более тысячи дронов «Орлан-10».