Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 20 февраля 2024Россия

Сын Кадырова выбрал одну награду для встречи с Медведевым

Сын главы Чечни Кадырова Адам выбрал звезду Героя ЧР для встречи с Медведевым

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам выбрал одну награду — звезду Героя ЧР — для встречи с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Это следует из видеоролика, опубликованного на странице Рамзана Кадырова в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, выложенных Кадыровым, среди прочего запечатлен момент совместной фотосессии главы Чечни, двух его сыновей — Адама и Ахмата, а также зампреда СБ. На фотосессии Адам Кадыров появился в полевой форме с нашивками — флагом Чечни, группой крови и, предположительно, шевроном с надписью DUSTUM-13.

Кроме того, к груди сына Кадырова была приколота звезда Героя Чечни.

Известно, что слово DUSTUM (в переводе с языка дари — призыв «друзья») — позывной Рамзана Кадырова в юности, который взял и его сын.

Материалы по теме:
«Абсолютно по делу» В Чечне высказались о награждениях сына Кадырова после избиения Журавеля
«Абсолютно по делу» В Чечне высказались о награждениях сына Кадырова после избиения Журавеля
13 ноября 2023
Трое сыновей Кадырова получили новые высокие награды. Один из них — уже шестую по счету
Трое сыновей Кадырова получили новые высокие награды. Один из них — уже шестую по счету
9 ноября 2023
15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО
15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО
5 ноября 2023

В 2023 году Адам Кадыров был награжден несколькими орденами и медалями, в том числе орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени». В Кремле заявляли, что ничего не знают о представлении сына Кадырова к государственным наградам.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД Испании прокомментировал заявления о смерти летчика-перебежчика

      Автора хита «Медуза» заметили в аэропорту Таиланда после задержания

      Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов

      В России определили «смотрящего» за Украиной

      Стрельба по мужчине около петербургской школы попала на видео СК

      Премию BAFTA раскритиковали из-за Мэттью Перри

      Бывшего губернатора Севастополя освободили под залог в Лондоне

      Депутат Верховной Рады призвал не принимать в вузы детей уклонистов

      Россиянин отсудил 100 тысяч рублей за скользкое крыльцо

      Дипломат заявил о военном отставании Европы от России на несколько лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше