Сын Кадырова выбрал одну награду для встречи с Медведевым

Сын главы Чечни Кадырова Адам выбрал звезду Героя ЧР для встречи с Медведевым

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам выбрал одну награду — звезду Героя ЧР — для встречи с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Это следует из видеоролика, опубликованного на странице Рамзана Кадырова в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, выложенных Кадыровым, среди прочего запечатлен момент совместной фотосессии главы Чечни, двух его сыновей — Адама и Ахмата, а также зампреда СБ. На фотосессии Адам Кадыров появился в полевой форме с нашивками — флагом Чечни, группой крови и, предположительно, шевроном с надписью DUSTUM-13.

Кроме того, к груди сына Кадырова была приколота звезда Героя Чечни.

Известно, что слово DUSTUM (в переводе с языка дари — призыв «друзья») — позывной Рамзана Кадырова в юности, который взял и его сын.

В 2023 году Адам Кадыров был награжден несколькими орденами и медалями, в том числе орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени». В Кремле заявляли, что ничего не знают о представлении сына Кадырова к государственным наградам.