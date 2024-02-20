Названы следующие после контроля над Авдеевкой цели Российской армии

Военный эксперт Живов: после Авдеевки целями ВС РФ станут Угледар и Нью-Йорк

Ключевые точки для российской армии после взятия под контроль Авдеевки — это Угледар, так называемый поселок Нью-Йорк и Славянско-Краматорская агломерация, считает политолог, военный эксперт Алексей Живов. Следующие возможные цели он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, после взятия Авдеевки необходимо срезать выступ возле Горловки. В первую очередь, это так называемый поселок Нью-Йорк, который находится севернее Авдеевки, а также Славянско-Краматорская агломерация, к которой надо постепенно выдавить врага, чтобы ее отрезать.

«По поводу Угледара — через него же проходят линии коммуникации по Южно-Донецкому направлению, то есть это тоже определенный выступ. Получается, мы левее и правее уже подошли к Угледару, с юго-запада и востока, и нам надо его тоже освобождать», — высказался Живов.

Он напомнил, что полное освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик является первичными целями специальной военной операции (СВО), которые президент России Владимир Путин озвучил еще два года назад.

Мы в рамках этих целей и задач продолжаем двигаться. И Угледар, и Славянско-Краматорская агломерация — это как раз этапы на пути освобождения Донецкой области и уничтожения крупнейшей сети фортификации и мощнейшей группировки [Вооруженных сил Украины] ВСУ Алексей Живов военный эксперт

Вместе с тем эксперт отметил, что взятие Угледара и Славянско-Краматорской агломерации — не сиюминутное дело, и для этого придется преодолеть еще много промежуточных пунктов.

«Не надо очаровываться успехом Авдеевки, в том смысле, что Авдеевку штурмовали 132 дня, при чем это 132 дня мощнейшего сосредоточенного штурма. Сейчас наши войска проведут где-то разведку боем, проведут артиллерийское какое-то воздействие, посмотрят на уровень сопротивления и дальше уже по мере того, где будут выявляться слабые места в обороне противника, будут продвигаться», — заключил он.

Ранее министерство обороны России объявило о полном взятии Авдеевки. По министра обороны России Сергея Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

