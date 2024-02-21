Российская теннисистка высказалась о смене спортивного гражданства

Российская теннисистка Потапова заявила, что не собирается менять гражданство

Российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о возможной смене спортивного гражданства. Ее слова в среду, 21 февраля, приводит ТАСС.

Потапова заявила, что не собирается менять гражданство вслед за мужем Александром Шевченко, объявившем о переходе под флаг Казахстана в январе этого года. «Мне ничего не предлагал никто, да и поздно уже это делать. Я не меняю ничего в своей команде и самой себе. Я выступаю так, как давно это делала. Я знаю, многие шутят, что Настя уйдет. Не переживайте — Настя не уйдет. Настя остается дома», — призналась теннисистка.

Спортсменка рассказала, что не обсуждает с мужем тему смены гражданства. По ее словам, это выбор каждого, а о намерении супруга перейти под другой флаг было известно уже давно. «Саша не жил в России с девяти лет. Решения он принимает сам, а моя задача как жены — просто поддержать его в любом начинании и выборе», — резюмировала Потапова.

22-летняя Потапова занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Она вышла замуж за Шевченко в декабре 2023 года.