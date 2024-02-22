Американский модуль Nova-C вышел на окололунную орбиту

Intuitive Machines: модуль Nova-C вышел на окололунную орбиту

Посадочный модуль Nova-C вышел на окололунную орбиту. Об этом сообщает американская компания Intuitive Machines.

После завершения маневров космический аппарат оказался на окололунной орбите высотой 92 километра. В настоящее время с Nova-C получено несколько изображений поверхности естественного спутника Земли. Мягкая посадка Nova-C на Луну намечена на 23 февраля в 01:30 московского времени.

Ранее компания сообщила, что модуль Nova-C провел вторую из трех запланированных коррекций траектории перед выходом на окололунную орбиту.

Ракета Falcon 9 с модулем Nova-C компании Intuitive Machines запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля.

В рамках миссии IM-1 модуль должен совершить мягкую посадку в 300 километрах от южного полюса Луны и проработать там до двух недель.