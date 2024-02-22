Попытки врачей спасти раненного у российской школы водителя оказались безуспешны

Умер водитель, в которого по ошибке киллер выстрелил около школы в Петербурге

Водитель из Узбекистана, который привез двоих детей в петербургскую школу, не выжил после выстрела киллера. О безуспешной попытке врачей спасти раненного по ошибке мужчину стало известно 78.ru.

Теперь уголовное дело о покушении на жизнь будет переквалифицировано, расследование продолжится по статье 105 УК РФ.

Стрельба около школы № 622 произошла утром 20 февраля. Неизвестный в темной одежде подошел к мужчине, который привез двоих детей на занятия, ранил его в спину и скрылся с места преступления. Потерпевшим оказался водитель из Узбекистана, его сразу госпитализировали в реанимацию. По одной из версий, мужчина пострадал случайно — киллер мог обознаться и перепутать его с отцом детей.

