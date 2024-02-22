Против экс-главы Минздрава российского региона снова возбудили дело

В Тамбовской области повторно возбудили дело против экс-главы Минздрава

В Тамбовской области следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова по факту оскорбления сотрудников полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бывший глава регионального Минздрава проходит обвиняемым по статье 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ. Ранее, 21 февраля, прокуратура постановила, что возбуждение дела незаконно. Однако ее решение отменили.

14 февраля в сети появилась видеозапись разговора подозреваемого в браконьерстве Овчинникова с сотрудниками ГИБДД. На кадрах видно, как тогда еще министр несколько раз называет свою должность, добавляя, что «может организовывать охоту в любом районе». В ходе разговора он также неоднократно намекал на возможные последствия, с которыми могут столкнуться остановившие его сотрудники.

После ролика Овчинников подал в отставку.