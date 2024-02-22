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09:01, 22 февраля 2024Спорт

Роднина оценила поддержку Валиевой Путиным словами «своих не сдаем»

Депутат ГД Роднина оценила поддержку Камилы Валиевой Путиным: мы своих не сдаем

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что президент России Владимир Путин поддержал фигуристку Камилу Валиеву, поставив ее рядом с собой на открытии «Игр Будущего» в Казани. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина оценила жест главы государства в отношении дисквалифицированной спортсменки словами «своих не сдаем».

«Да, Владимир Владимирович таким жестом поддержал Камилу Валиеву! Мне кажется, что вся страна выразила ей поддержку. Мы своих же не сдаем», — заявила она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства к дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. «Конечно, президент поддерживает Валиеву», — заявил он, комментируя тот факт, что на открытии Игр будущего Путин сидел рядом со спортсменкой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

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      Марина Совина
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