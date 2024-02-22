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10:34, 22 февраля 2024Спорт

Ставший надзирателем футболист описал будущее легионера «Спартака» в тюрьме

Бывший футболист Нинхейс заявил, что в тюрьме Промеса ждет нормальное обращение
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший вратарь голландских «Гронингена» и «Спарты» Леонард Нинхейс, ставший надзирателем в одной из тюрем в Венхейзене, описал будущее нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в тюрьме. Его слова приводит De Telegraaf.

Нинхейс заявил, что в случае попадания легионера «Спартака» в исправительное учреждение его ждет нормальное обращение, как и с другими осужденными. «В любом случае Промес знает, что меня трудно обойти», — добавил бывший вратарь.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.

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      Анастасия Борисова
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