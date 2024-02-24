В МИД России оценили контакты с США по вопросу об оружии в космосе

Рябков заявил о непродуктивности контактов России и США об оружии в космосе

Контакты Москвы и Вашингтона по вопросу о противоспутниковом ядерном оружии в космосе оказались непродуктивными. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Уточнялось, что речь идет о возможном применении его против спутников, а не о сбросе бомбы на Землю.

Замминистра назвал абсурдными подобные обвинения и подчеркнул, что у России нет намерений развернуть системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе. Рябков отметил, что появление ядерного оружия в космосе — нецелесообразно, потому что такая среда не подходит для его развертывания.

22 февраля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена связывалась с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе.