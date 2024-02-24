Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:16, 24 февраля 2024Россия

В МИД России оценили контакты с США по вопросу об оружии в космосе

Рябков заявил о непродуктивности контактов России и США об оружии в космосе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Контакты Москвы и Вашингтона по вопросу о противоспутниковом ядерном оружии в космосе оказались непродуктивными. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

Ранее американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе. Уточнялось, что речь идет о возможном применении его против спутников, а не о сбросе бомбы на Землю.

Замминистра назвал абсурдными подобные обвинения и подчеркнул, что у России нет намерений развернуть системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе. Рябков отметил, что появление ядерного оружия в космосе — нецелесообразно, потому что такая среда не подходит для его развертывания.

22 февраля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена связывалась с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Коррупция, подкуп и ложные показания. Суд вынес приговор самому молодому экс-премьеру Австрии Себастьяну Курцу

      В МИД России оценили контакты с США по вопросу об оружии в космосе

      МИД заявил о приверженности России Договору по космосу

      Появились данные об обстреле села в Белгородской области

      Стало известно о рисках эскалации конфликта в Приднестровье

      Джонсон прибыл в Киев

      Германия уличила во лжи обвиняющих Запад в затягивании переговоров по Украине

      Стало известно о трудностях замены Украиной одного вида вооружения

      64-летний москвич облился кипятком и шесть дней отказывался от госпитализации

      В Крыму высказались об анонсе нового контрнаступления Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше