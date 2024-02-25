Лишенный олимпийского золота российский фигурист обратился к главе МОК

Лишенный золота Олимпиады фигурист Галлямов попросил объяснений у главы МОК Баха

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, обратился в Telegram-канале к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Спортсмен опубликовал фото памятной таблички для медалистов Олимпийских игр-2022 в Пекине. «Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever (рус. «Олимпийская медаль — навсегда»)?» — попросил Галлямов объяснений у Баха.

30 января Международный союз конькобежцев принял решение о перераспределении медалей командного турнира из-за дисквалификации и аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная России (Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов) лишилась победы и переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются. О том, что в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.