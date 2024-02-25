Страны G7 собираются принудить Россию компенсировать Украине убытки. Что еще обсудили на саммите лидеры «семерки»?

G7 заявила, что активы РФ останутся замороженными до возмещения ущерба Украине

Лидеры стран G7 провели виртуальный саммит под председательством Италии, на котором обсудили вопросы поддержки Украины. В совместном коммюнике отмечается, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву.

Активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине заявление стран G7

Страны «Большой семерки» указали на намерение обеспечить полную подотчетность и поддержку Киева в получении компенсации.

12 февраля Совет Европейского союза (ЕС) утвердил постановление о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Депозитарии не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению. Постановление разъясняет запрет на операции, а также правовой статус получаемых доходов, и устанавливает четкие правила для компаний, владеющих ими.

17 февраля Минюст США перевел Эстонии 500 тысяч долларов из замороженных российских активов. Это первый случай, когда Соединенные Штаты передали конфискованные средства иностранному государству с целью поддержки Украины.

Страны G7 будут препятствовать получению Россией доходов от сырья

Государства G7 заявили, что будут препятствовать получению Россией доходов от экспорта сырья и энергоресурсов, а также от энергетики и металлургии.

Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров заявление стран G7

Страны «Большой семерки» также намерены принимать меры для ужесточения и обеспечения соблюдения потолка цен на нефть. Его нарушение может привести к новым санкциям, подчеркнули лидеры.

G7 собирается препятствовать будущим энергетическим проектам России и развитию альтернатив в транспортировке энергоносителей.

«Семерка» продолжит вводить санкции против помогающих России стран

Страны G7 по итогам саммита заявили, что продолжат принимать меры против третьих стран, которые помогают России в конфликте на Украине.

Мы продолжим принимать меры против субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну России, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций, где это необходимо, в третьих странах заявление стран G7

«Большая семерка» призвала финансовые институты по всему миру отказаться от поддержки военной деятельности России, пригрозив ответными шагами.

Государства осудили экспорт Северной Кореи и закупку Москвой у Пхеньяна баллистических ракет, подчеркнув, что подобные действия являются прямым нарушением соответствующий резолюций Совета Безопасности ООН.

Кроме того, G7 призвала Иран прекратить помощь России, а также выразила обеспокоенность по поводу поставок с предприятий Китая материалов и комплектующих двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений и военной техники.

23 февраля Евросоюз обнародовал новый список ограничительных мер против России. Они коснулись 194 физических и юридических лиц. В общей сложности под ограничения европейских стран попали более 2 тысяч человек в связи со специальной военной операцией.

В свою очередь Минфин США ввел санкции против оператора карт «Мир» и ряда российских банков. Основания для ограничений в американском ведомстве не пояснили.

G7 отказалась признать выборы в новых регионах России

Страны «Большой семерки» отказались признать как факт проведения выборов на вошедших в состав России территориях, так и их итоги.

Мы никогда не признаем ни прошлые, ни будущие так называемые «выборы», проведенные Россией на территории Украины, ни их результаты. Заявленное намерение России провести голосование на президентских выборах в украинских регионах является вопиющим нарушением суверенитета Украины заявление стран G7

G7 продолжит поддерживать «формулу мира» Зеленского

Страны G7 заявили, что продолжат поддерживать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Мы продолжим оказывать поддержку Украине в дальнейшем продвижении формулы мира президента Зеленского и обязуемся поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с принципами Устава ООН заявление стран G7

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что страны Европейского союза (ЕС) и Лондон продолжают консультировать киевские власти по дальнейшему продвижению «формулы мира» Зеленского.

В ноябре 2022 года украинский лидер представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Глава государства тогда потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать стране гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

«Семерка» продолжит помогать Украине в сфере безопасности

Лидеры стран «Большой семерки» сообщили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности и увеличивают собственные возможности по производству и поставкам.

Мы наращиваем нашу помощь Украине в сфере безопасности и увеличиваем наши производственные возможности, а также возможности поставок, чтобы помочь стране заявление стран G7

Государства G7 заявили, что продолжат поддерживать Украину «так долго, как потребуется». Кроме того, страны «семерки» пообещали помочь Киеву с экспортом зерна и сельскохозяйственной продукции наиболее уязвимым странам.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев 24 февраля.

В этот день главы стран G7 согласовали совместное заявление, посвященное дальнейшей поддержке Украины. Помимо этого, 27 государств Евросоюза планировали заключить соглашение о пополнении оборонного фонда ЕС и договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.