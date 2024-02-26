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19:22, 26 февраля 2024Россия

В России назвали цель воссоздания двух военных округов

Депутат Швыткин: в России воссоздали два военных округа из-за угрозы НАТО

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России решили воссоздать Ленинградский и Московский военные округа из-за угрозы со стороны стран НАТО, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал такую цель восстановления этих стратегических объединений.

«Я думаю, прежде всего назрела необходимость создания этих округов в связи с возросшей опасностью со стороны стран блока НАТО, размещением соответствующих военных баз вблизи наших границ, проведением различных учений, включением Финляндии в блок НАТО и возможным включением Швеции, а также агрессивными действиями в отношении нашей страны. Считаю решение абсолютно обоснованным, абсолютно правильным и своевременным», — сказал он.

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26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военного округов, а также о расширении Южного.

В состав Московского военного округа вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

Ленинградский военный округ включает в себя Республики Карелия и Коми, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. В состав Южного военного округа теперь добавлены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Московский и Ленинградский военные округа были впервые сформированы в 1864 году в Российской империи и просуществовали до упразднения в 2010-м, когда на их базе создали Западный военный округ. В августе 2023 года министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военное ведомство рассматривает вопрос их восстановления и усиления западных границ.

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