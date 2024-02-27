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01:49, 27 февраля 2024Россия

На улицах Москвы заметили ядерные комплексы

МО: колонна ПГРК «Ярс» направилась в Подмосковье для подготовки к Параду 9 Мая

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На улицах Москвы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» с многоцелевой машиной сопровождения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны России уточнили, что комплекс направляется в Подмосковье в рамках подготовки к Параду Победы.

Колонна приступила к совершению марша из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади 9 мая. Маршрут колонны проходит по трассе М7.

В январе заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что в стране подготовили шахтные пусковые установки для постановки на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

В том же месяце замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что завершение работ по постановке «Сармата» на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения — одна из основных задач в ходе обеспечения Вооруженных сил России в 2024 году.

20 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении работ по постановке российского стратегического ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат».

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