Перечислены задачи помогающих ВСУ западных военных

Военный эксперт Дандыкин: спецслужбы Запада помогают ВСУ проводить диверсии

Спецслужбы Запада помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) проводить диверсии, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Эту и другие задачи западных военных, которые помогают Киеву в зоне проведения специальной военной операции (СВО), специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Прежде всего, работают специалисты спецслужб. Это и MI6, и SAS. Кроме того, это все, что касается техники, поставляемой Западом, особенно все, что касается ракетного оружия, реактивных систем типа HIMARS и систем противовоздушной обороны (ПВО). Вполне вероятно, что там есть не просто эксперты и советники, но и те, кто выполняет самые значимые и сложные операции», — перечислил Дандыкин.

По словам военного эксперта, в зоне СВО также могут быть и западные специалисты узкого профиля. Например, снайпера, спецназ и операторы дронов.

«Я думаю, там есть специалисты и по морским дронам. Вполне вероятно, что они там давно обосновались. Я думаю, что это специалисты из США, Великобритании, Франции, Германии. Непосредственно в боях тоже кто-то принимает участие. Особенно это касается Польши. Потому что польская речь часто слышится в зоне спецоперации», — заключил он.

Ранее издание Bild сообщило, что на территории Украины находятся западные военные, которые помогают ВСУ. По мнению немецкого издания, специалисты помогают программировать западное высокотехнологичное оружие, такое как зенитное орудие и крылатые ракеты.

28 февраля издание Financial Times также сообщило, что на Украине сегодня находятся спецназовцы из европейских стран, но никто «не признал этого официально».

