В ФРГ вновь отказались комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте

Минобороны ФРГ вновь отказалось комментировать запись беседы немецких военных

Министерство обороны ФРГ вновь отказалось комментировать запись беседы немецких военнослужащих об ударах по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

«Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Таким образом, министерство не стало подтверждать или опровергать подлинность соответствующей записи.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Министерство обороны Германии также отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ.