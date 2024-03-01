В ФРГ вновь отказались комментировать беседу немецких военных о Крымском мосте
Министерство обороны ФРГ вновь отказалось комментировать запись беседы немецких военнослужащих об ударах по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.
«Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.
Таким образом, министерство не стало подтверждать или опровергать подлинность соответствующей записи.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Министерство обороны Германии также отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, объяснив это тем, что не комментирует публикации в СМИ.