Экс-помощник Рейгана Бэндоу: Киев не вправе требовать от США большей помощи

Официальный Киев не вправе требовать от властей США продолжения военной и финансовой поддержки, при этом жалуясь, что им нужно больше помощи. В таком ключе в статье для The American Conservative высказался бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

«Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки. Вашингтон потратил два года на финансирование войны. Настало время Вашингтону сделать акцент на установлении мира», — говорится в статье бывшего помощника Рейгана.

Ранее глава пресс-службы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что Украина находится в отчаянии из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, который позволит ей занять все новые территории. По его словам, речь идет обо всей территории Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР. Селезнев отметил, что Российская армия не оставила ВСУ другого выхода, кроме как перейти в стратегическую оборону. Однако и возможность обороняться, считает он, полностью зависит от соотношения ресурсов.