Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 1 марта 2024Мир

В США удивились наглости Киева по требованию помощи от Белого дома

Экс-помощник Рейгана Бэндоу: Киев не вправе требовать от США большей помощи

Фото: Reuters

Официальный Киев не вправе требовать от властей США продолжения военной и финансовой поддержки, при этом жалуясь, что им нужно больше помощи. В таком ключе в статье для The American Conservative высказался бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

«Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки. Вашингтон потратил два года на финансирование войны. Настало время Вашингтону сделать акцент на установлении мира», — говорится в статье бывшего помощника Рейгана.

Ранее глава пресс-службы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что Украина находится в отчаянии из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, который позволит ей занять все новые территории. По его словам, речь идет обо всей территории Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР. Селезнев отметил, что Российская армия не оставила ВСУ другого выхода, кроме как перейти в стратегическую оборону. Однако и возможность обороняться, считает он, полностью зависит от соотношения ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      На Луне предложили построить сейсмическую сеть

      Военный убил четырех человек в Германии

      Кристина Асмус показала архивное фото топлес

      Бывший министр обороны Армении напомнил о миссии российских пограничников

      Предсказана рекордная жара в 2024 году

      Губернатор сообщил об атаке ВСУ на инфраструктурный объект в российском регионе

      Пленный украинский солдат назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец

      В США удивились наглости Киева по требованию помощи от Белого дома

      Московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше