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НХЛ - регулярный чемпионат
14:02, 3 марта 2024Спорт

Выставленного на драфт отказов НХЛ россиянина из «Вашингтона» пригласили в КХЛ

Каменский заявил, что выставленному на драфт отказов Кузнецову будут рады в КХЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский высказался о ситуации с выставленным на драфт отказов российским нападающим «Вашингтон Кэпиталс» Евгением Кузнецовым. Его слова приводит Sport24.

Каменский пригласил Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). «Конечно, если у него будет желание, то мы всегда будем ему рады в КХЛ. Такие сложные периоды в карьере нужно просто пережить и выходить постепенно на свой уровень», — заявил он, подчеркнув, что в такие моменты нужно поддержать спортсмена и дать ему время.

Кузнецова выставили на драфт отказов 2 марта. В этот же день он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которое начал месяцем ранее. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В 2019-м Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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      Дарья Коршунова
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