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10:38, 4 марта 2024Спорт

Легенда «Спартака» высказался о ситуации с осужденным легионером клуба

Титов заявил, что осужденный Промес важен для «Спартака» и ему надо помочь
Егор Титов

Егор Титов. Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации с осужденным легионером клуба Квинси Промесом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Хочется, чтобы Квинси вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только спартаковские руководители, но и люди повыше, а мне кажется, вопрос зашел уже на совсем другой уровень, смогут помочь Промесу», — заявил он. Легендарный игрок красно-белых отметил, что легионер важен для клуба.

Титов добавил, что его сильно пугают проблемы Промеса с законом. «Но как к футболисту к нему вопросов нет. Я же работал с Квинси, участвовал с ним в тренировочном процессе — это мастер!» — заключил он.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая из-за произошедшей в ОАЭ аварии и оставления места происшествия. 1 марта его отпустили из-под стражи. 4 марта стало известно, что футболиста отправили под домашний арест.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора футболиста объявили в международный розыск.

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