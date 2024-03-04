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13:00, 4 марта 2024Россия

Медведев назвал украинские власти анти-Россией

Медведев назвал власти Украины настоящей анти-Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Зампред Собвеза России Дмитрий Медведев назвал власти Украины настоящей анти-Россией. Его слова приводит ТАСС.

Медведев считает, что Запад превратил Украину в «стенобитное оружие» против России. «Нынешняя Украина, я имею в виду ее правящую клику, в данном случае и правда анти-Россия», — сказал он на лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

При этом в своей речи политик также подчеркнул, что концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть. По его словам, аналогичного мнения придерживается большинство россиян.

Ранее Медведев заявил, что если от Украины что-то останется, то такое государство будет иметь шансы сохраниться, хотя и не очень большие. Однако он уверен, что без «разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве» невозможно гарантировать будущее России.

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      Сергей Истомин
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