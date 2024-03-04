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13:22, 4 марта 2024Россия

Медведев назвал условие возобновления переговоров с Украиной

Медведев: возвращение к переговорам возможно при признании Киевом реалий

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Возвращение к переговорам с Украиной будет возможно при признании Киевом реалий на земле. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание.Первые» российского общества «Знание». Фрагмент его выступления приводит РИА Новости.

Медведев заявил о невозможности возобновления переговорного процесса при нынешних украинских властях. Переговоры станут возможными с новым украинским руководством, которое признавало бы ситуацию, сложившуюся в ходе проведения спецоперации, подчеркнул он.

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      Алан Босиков
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