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15:24, 4 марта 2024Россия

Последние минуты жизни спасшего бойцов СВО от дрона пса Балбеса попали на видео

Военкор Зименкин показал видео с псом Балбесом, спасшим бойцов СВО от дрона ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Последние минуты жизни пса Балбеса, который спас российских бойцов специальной военной операции (СВО) от дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, попали на видео. Ролик показал военкор Дмитрий Зименкин в Telegram.

На кадрах видно, что у собаки сильно пострадала голова. В конце записи демонстрируется, как дрон Вооруженных сил России сбрасывает на украинских военных снаряд с надписью «Привет от Балбеса».

Как рассказал Зименкин, во время жизни на передовой пес обратил внимание, что российские бойцы скрываются от дронов-камикадзе, и начал расценивать их как угрозу. Когда очередной беспилотник ВСУ подлетел к позициям военнослужащих, Балбес бросился на летательный аппарат и вцепился в него зубами. В результате собака получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее российский военнослужащий сбил дрон ВСУ в зоне спецоперации палкой и попал на видео. На записи видно, как беспилотник подлетает к бойцу, который стоит в окружении нескольких деревьев. Мужчина начинает отмахиваться и ударяет по летательному аппарату оказавшейся в руках палкой.

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      Константин Лысяков
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