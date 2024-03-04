Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:37, 4 марта 2024Наука и техника

Российские ученые создали компьютерную программу по выявлению шизофрении

В НБИКС создали программу для выявления шизофрении по МРТ с точностью до 85 %

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Российские ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий создали компьютерную программу по выявлению шизофрении, которая позволяет определить наличие заболевания по МРТ с точностью до 85 процентов. Ее будут использовать для дальнейших исследований болезни, чтобы до конца изучить ее природу, передают «Известия».

Благодаря классификатору программы ученые смогли выявить в мозгу восемь регионов, изменения в работе которых чаще всего указывают на наличие психического отклонения. При этом разработка анализирует более сотни мозговых зон.

«Проект способствует выявлению нейрофизиологических факторов, приводящих к развитию заболевания, помогает выявить людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи», — рассказал один из создателей программы, научный сотрудник НБИКС Сергей Карташов.

Программу рассчитывают использовать как вспомогательную, когда врач затрудняется с постановкой точного диагноза, либо когда у пациента нет возможности обратиться к специалисту.

Ранее психиатр Артем Гилев назвал самый опасный для ментального здоровья возраст. По его словам, до 30 лет у человека могут проявиться шизофрения и биполярное аффективное расстройство (БАР).

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили еще один танк Abrams на Украине. Как бойцы уничтожают западную технику в зоне СВО?

      Почти каждый десятый россиянин выбрал свою профессию еще в детстве

      Звезда «Великолепного века» раскрыл секрет успеха турецких сериалов

      Доброволец рассказал о ситуации на ореховском направлении

      В Бельгии забили тревогу из-за нехватки боеприпасов

      Женщина отомстила мужу за измену десятилетней давности

      Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

      Названо главное преимущество китайских электромобилей перед американскими

      На Западе объяснили высказывания Макрона об отправке войск НАТО на Украину

      Минобороны заявило об уничтожении района размещения ВСУ под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше