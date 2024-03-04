Российские ученые создали компьютерную программу по выявлению шизофрении

В НБИКС создали программу для выявления шизофрении по МРТ с точностью до 85 %

Российские ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий создали компьютерную программу по выявлению шизофрении, которая позволяет определить наличие заболевания по МРТ с точностью до 85 процентов. Ее будут использовать для дальнейших исследований болезни, чтобы до конца изучить ее природу, передают «Известия».

Благодаря классификатору программы ученые смогли выявить в мозгу восемь регионов, изменения в работе которых чаще всего указывают на наличие психического отклонения. При этом разработка анализирует более сотни мозговых зон.

«Проект способствует выявлению нейрофизиологических факторов, приводящих к развитию заболевания, помогает выявить людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи», — рассказал один из создателей программы, научный сотрудник НБИКС Сергей Карташов.

Программу рассчитывают использовать как вспомогательную, когда врач затрудняется с постановкой точного диагноза, либо когда у пациента нет возможности обратиться к специалисту.

Ранее психиатр Артем Гилев назвал самый опасный для ментального здоровья возраст. По его словам, до 30 лет у человека могут проявиться шизофрения и биполярное аффективное расстройство (БАР).