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13:04, 4 марта 2024Из жизни

Известная ученая украла 27 миллионов рублей у исследователей рыб и купила машину

В США биолог Кристина Бедор украла $300 тыс. у исследователей акул и скатов

Фото: Bradenton Police Department / New York Post

В США полиции сдалась биолог, которая обвиняется в краже 300 тысяч долларов (27,6 миллиона рублей) у исследователей акул. Об этом пишет New York Post.

44-летняя Кристина Бедор занимала должность профессора биологии Южного университета Джорджии, а также работала в некоммерческой научной организации Американское общество по изучению пластиножаберных (AES), которая занимается исследованиями акул и скатов. Кроме того, женщина занимала должность казначея общества. Она была достаточно известным специалистом по хищным рыбам, ее фамилия, в частности, регулярно появлялась на страницах журнала National Geographic.

Однако в ноябре 2023 года президент AES рассказал полицейским, что Бедор самовольно выводила некие суммы со счетов организации. Проверка выявила, что за пять лет женщина украла по меньшей мере 300 тысяч долларов. На часть этих денег ученая купила машину. Остальная сумма ушла на путешествия, развлечения, оплату коммунальных и медицинских услуг, а также на страховку ее домашних животных.

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Бедор предъявили обвинение в хищении более 50 тысяч долларов, а также в нецелевом и преступном использовании более 100 тысяч долларов. Оба эти правонарушения квалифицируются как мошенничество.

Президент AES 28 февраля заявил, что инцидент с Бедор «крайне огорчительный», однако уверил, что организация продолжит выполнять свою миссию по изучению пластиножаберных рыб. Южный университет Джорджии не сообщил, какие санкции будут применены к профессору. В администрации заявили, что «будут следовать собственной политике для разрешения ситуации».

Ранее житель Польши украл лошадь и попытался спрятать ее у себя в квартире на третьем этаже. 19-летний юноша увел кобылу стоимостью 15 тысяч злотых (346 тысяч рублей) у местного конюха и завел ее в многоквартирный дом.

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      Никита Савин
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