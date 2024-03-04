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12:06, 4 марта 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали о контактах Путина и Пашиняна

Песков: контактов Путина и Пашиняна пока нет в графике

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем уровне не предусмотрено в графике, вместе с тем при необходимости, конечно, могут появиться, телефонные разговоры достаточно быстро могут быть организованы», — сообщил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Еревану следует определиться со своим статусом в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также отметил, что организация предлагала своих миротворцев, а обвинения властей Армении назвал несостоятельными.

28 февраля Никол Пашинян предупредил, что страна юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства. По его словам, организация создает республики проблемы, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности.

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      Александр Курбатов
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