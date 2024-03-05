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07:50, 5 марта 2024Спорт

Губерниев высмеял возвращение осужденного футболиста в «Спартак»

Губерниев заявил, что приличные клубы давно бы отказались от футболиста Промеса

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял возвращение осужденного в Нидерландах за перевозку наркотиков футболиста Квинси Промеса в московский «Спартак». Его слова приводит Sport24.

«Я в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол», — заявил журналист. По его мнению, приличные клубы давно бы отказались от контракта с Промесом.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Позднее стало известно, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку — его накажут денежным штрафом. В результате он должен будет иметь возможность вернуться в Москву.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.

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      Анастасия Борисова
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