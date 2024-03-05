В ОАЭ назвали условия экстрадиции легионера «Спартака» в Нидерланды

ОАЭ выдадут футболиста Промеса Нидерландам при получении заявки на экстрадицию

Юридический консультант из ОАЭ Хасан Элхайс назвал условия экстрадиции легионера «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды. Его слова приводит «Чемпионат».

Эксперт рассказал, что Нидерланды должны подать в ОАЭ запрос на экстрадицию в течение 60 дней. «Запрашиваемое лицо может оставаться под стражей до тех пор, пока не будет получен запрос на экстрадицию, такой арест может быть прекращен, если запрос не будет получен в течение 60 дней», — объяснил он.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее стало известно, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. В результате он должен будет иметь возможность вернуться в Москву.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора футболиста объявили в международный розыск.