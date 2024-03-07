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11:47, 7 марта 2024Спорт

Рублев извинился за срыв на судью на турнире в Дубае

Теннисист Андрей Рублев назвал непозволительным срыв на судью на турнире в Дубае

Фото: Jayne Kamin-Oncea / USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев в YouTube-канале «Больше» извинился за срыв на судью на турнире серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Рублев назвал непозволительным свое поведение и повышение голоса на корте. «Конечно, за это я чувствую вину. Мне стыдно, что я позволил себе такое и много раз позволял и до этого инцидента», — заявил спортсмен.

Теннисист добавил, что ему обидно за то, что ему приписали слова, которые он не произносил. «Просто хотелось справедливости — накажите по справедливости за то, что я накричал на человека, обозвал и так далее», — отметил Рублев.

1 марта во время полуфинального матча с представителем Казахстана Александром Бубликом Рублев выругался на линейного арбитра за принятое не в его пользу решение. За это россиянина дисквалифицировали и лишили призовых и очков.

Позднее Рублев подал апелляцию. В результате ему вернули призовые и рейтинговые очки за турнир.

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