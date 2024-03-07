В России расширят сферу применения маркировки табака

В России начнут маркировать сырье для табачной и никотиносодержащей продукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о расширении сферы применения маркировки табака, согласно которому сырье для изготовления табачной и никотиносодержащей продукции подлежит обязательной маркировке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Решение принято в рамках работы по сокращению нелегального производства сигарет и другой никотинсодержащей продукции. Отмечается, что большая часть норм постановления вступит в силу через 30 дней, а ряд положений, включая некоторые пункты о порядке отказа в выдаче кодов маркировки, начнут действовать с 1 июля.

Цифровая маркировка табачных изделий в России стала обязательной в 2019 году, а с 1 февраля 2022 года были введены штрафы за перевозку немаркированного табака в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл) на одного человека. В октябре 2023-го ответственность распространили на перевозку немаркированных вейпов и электронных сигарет.

По словам замглавы Минпромторга России Екатерины Приезжевой, маркировка табачной продукции за три года принесла бюджету страны 245 миллиардов рублей допдоходов от пресечения ее нелегального оборота.