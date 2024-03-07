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22:33, 7 марта 2024Мир

В США признали поддержку украинских военных американским спецназом

Пентагон признал, что спецназ США поддерживает ВСУ, но из-за пределов Украины

Фото: Unsplash.com

Помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер признал, что американский спецназ поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ), но из-за пределов республики. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение, что на украинской территории не будет американских военных, поэтому Пентагон был вынужден искать способы сотрудничества без присутствия в стране.

«Я думаю, что мы продемонстрировали большой результат в контексте Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии», — сказал Майер.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, находился ли американский спецназ на Украине до начала российской спецоперации.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о планах передать истребители F-16 Украине в 2024 году.

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      Марина Совина
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