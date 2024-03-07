Вяльбе высмеяла WADA

Глава ФЛГР Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб на протяжении десяти лет

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высмеяла кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб на протяжении десяти лет. «Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно», — пошутила она.

21 февраля Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпийских играх. Она выразила сомнения, что «судя по тому, что там происходит», Олимпиада вообще состоится.

5 февраля глава WADA Витольд Банька заявил, что группа нейтральных атлетов на Олимпийских играх 2024 года в Париже будет небольшой. Кроме того, он потребовал введения новых биологических паспортов для российских спортсменов.