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00:07, 7 марта 2024Спорт

Вяльбе высмеяла WADA

Глава ФЛГР Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб на протяжении десяти лет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высмеяла кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб на протяжении десяти лет. «Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно», — пошутила она.

21 февраля Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпийских играх. Она выразила сомнения, что «судя по тому, что там происходит», Олимпиада вообще состоится.

5 февраля глава WADA Витольд Банька заявил, что группа нейтральных атлетов на Олимпийских играх 2024 года в Париже будет небольшой. Кроме того, он потребовал введения новых биологических паспортов для российских спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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