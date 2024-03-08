Трамп назвал ежегодное обращение Байдена к Конгрессу позором для США

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал ежегодное обращение действующего лидера страны Джо Байдена к Конгрессу. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал обращение Байдена к Конгрессу позором для США. По мнению политика, речь главы государства была наполнена гневом и лишена сострадания. Трамп также назвал обращение Байдена «худшим выступлением о положении союза, когда-либо произнесенным».

Ранее американский журналист Такер Карлсон счел выступление Байдена мрачной и неамериканской речью. Он также назвал Байдена «жестоким и злобным демагогом».

Байден выступил с речью перед американскими законодателями утром 8 марта. Он призвал одобрить помощь Киеву, заявив, что Украина способна остановить Россию. Глава государства также озвучил посыл российскому лидеру Владимиру Путину.