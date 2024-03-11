Капитан «Факела» высказался о победе над «Спартаком»

Капитан «Факела» Квеквескири назвал закономерностью победу над «Спартаком» в РПЛ

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о победах над «Спартаком» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводятся в Telegram-канале турнира.

«В нас никто не верит. Они думают, что они самые холеные, самые лучшие. Мы, простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде», — заявил он. Квеквескири назвал закономерностью, а не случайностью победы воронежской команды.

10 марта в матче 20-го тура РПЛ «Факел» в гостях обыграл «Спартак» со счетом 2:0. В 13-м туре матч на поле в Воронеже завершился с таким же счетом в пользу хозяев.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» имеет в активе 25 очков и располагается на 11-й строчке.