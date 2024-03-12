Губернатор раскрыл подробности уничтожения беспилотника в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник над Брасовским районом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Брасовским районом Брянской области. Такие подробности сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил глава региона.

Всего в ночь на вторник, 12 марта, системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили или уничтожили 25 беспилотников ВСУ. Силы ПВО поразили дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.