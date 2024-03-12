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07:02, 12 марта 2024Бывший СССР

На Украине появился некролог о зенитчике с фото на фоне Patriot. В чем ошиблось командование при размещении комплексов?

На Украине появился некролог о зенитчике ВСУ Василькове на фоне ЗРК Patriot

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На Украине появился некролог о бойце войск противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил страны (ВСУ) Павле Василькове. Фото военного на фоне зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot было опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В подписи к снимку говорится, что боец не сумел выжить вместе со своими сослуживцами во время выполнения боевого задания.

Об уничтожении двух установок Patriot под Донецком стало известно 9 марта. Российские военные нанесли удар с помощью ракетного комплекса «Искандер». Комплексы находились на расстоянии менее десяти метров друг от друга.

Раскрыта «родина» уничтоженных на Украине Patriot

Российская армия уничтожила комплексы Patriot, которые Киеву передала Германия. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Он указал, что украинские войска стянули установки к фронту, поэтому российские военные смогли их быстрее обнаружить и уничтожить.

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По словам эксперта, Россия начала охоту на военную технику ВСУ. Он также отметил, что новые системы ПВО, полученные Украиной от западных союзников, не смогли стать полноценной заменой вооружения, которое страна унаследовала от СССР.

При уничтожении Patriot могли погибнуть военные НАТО

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник допустил, что больше 30 военных из западных стран могли быть уничтожены вместе с комплексами Patriot. По мнению Крапивника, ЗРК Patriot, вероятнее всего, обслуживали военнослужащие США, однако он допустил, что на месте могли находиться военные и из других стран Североатлантического альянса — Германии и Великобритании. Эксперт объяснил, что одну батарею из двух пусковых установок ЗРК Patriot обычно обслуживают 20-30 человек. Он также напомнил, что «в прошлый раз вместе с Patriot была уничтожена как раз группа англичан».

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Рассуждая о судьбе экипажа уничтоженного Patriot, военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что военнослужащие, вероятно, были полностью ликвидированы. «Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot», — отметил Экс. По мнению обозревателя, способности Украины закрывать небо значительно ослабли.

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      Марина Совина
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