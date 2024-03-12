Роботизированную платформу Vетеран запустят в серию

НПО ЦВБП: роботизированную платформу Vетеран запустят в серийное производство

Многофункциональную роботизированную платформу Vетеран, разработанную для перевозки грузов и эвакуации раненых, модернизировали. Изделие запустят в серийное производство, сообщили ТАСС в НПО ЦВБП.

«Платформа СЭМ-350 претерпела существенные изменения, в новой модификации изделие будет носить название Vетеран. Заказы на изготовление платформы выросли кратно. Сейчас идет подготовка к началу серийного производства. Скорее всего, в России будет организовано несколько площадок для сборки платформы Vетеран. На начальных этапах планируется выпускать 50 изделий в месяц», — рассказали в организации.

Там отметили, что в ходе модернизации повысили дальность видеосигнала, улучшили двигатели платформы, увеличили ее тягу и грузоподъемность. Также машина получила штатный модуль для эвакуации бойцов, который позволяет фиксировать раненого ростом до 185 сантиметров.

В организации добавили, что подобные платформы активно применяют в зоне проведения спецоперации для установки минных заграждений против пехоты и минных шлагбаумов.

Ранее в марте в компании «Ремдизель» сообщили, что испытания доработанного беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» в Российской армии начнутся в апреле. Машина на шасси «КамАЗа» предназначена для подвоза боеприпасов, поддержки штурмовых групп, транспортировки грузов и эвакуации раненых.